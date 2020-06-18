الانتهاء من صيانة محطة كهرباء الفروسية في طرابلس

جانب من أعمال صيانة محطة الفروسية في طرابلس، 18 يونيو 2029، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال صيانة محطة الفروسية في العاصمة طرابلس.

ونفذت فرقة الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط غرب طرابلس أعمال الصيانة وشملت إصلاح المبردات المعطوبة، وإضافة الزيت للمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إجراء قسم الوقاية بالفرقة أعمال الاختبارات، لافتا إلى استمرار أعمال صيانة المبردات في محطة الدواجن بمشروع الهضبة، إضافة إلى تمكن فرق الصيانة بدائرتي توزيع الهضبة والمشروع من توصيل التيار الكهربائي لكافة أحياء المشروع.

وأمس الأربعاء، أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اندلاع حريق في محطة كهرباء 11 ك ف، الواقعة في معرض طرابلس الدولي، ما أسفر عن إتلاف مبنى المحطة ومعداتها بالكامل، بما فيها خمسة محولات وخلايا بها.