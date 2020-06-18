الانتهاء من صيانة محطة كهرباء الفروسية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 12:35 مساء
جانب من أعمال صيانة محطة الفروسية في طرابلس، 18 يونيو 2029، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال صيانة محطة الفروسية في العاصمة طرابلس.

ونفذت فرقة الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط غرب طرابلس أعمال الصيانة وشملت إصلاح المبردات المعطوبة، وإضافة الزيت للمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إجراء قسم الوقاية بالفرقة أعمال الاختبارات، لافتا إلى استمرار أعمال صيانة المبردات في محطة الدواجن بمشروع الهضبة، إضافة إلى تمكن فرق الصيانة بدائرتي توزيع الهضبة والمشروع من توصيل التيار الكهربائي لكافة أحياء المشروع.

وأمس الأربعاء، أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اندلاع حريق في محطة كهرباء 11 ك ف، الواقعة في معرض طرابلس الدولي، ما أسفر عن إتلاف مبنى المحطة ومعداتها بالكامل، بما فيها خمسة محولات وخلايا بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية بريطانية وتحذير مصري بشأن «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»