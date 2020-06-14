الخارجية الروسية: تأجيل المباحثات بين موسكو وأنقرة إلى وقت لاحق

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن المباحثات الروسية - التركية على مستوى وزيري الخارجية، التي كانت مقررة اليوم الأحد، تأجلت إلى وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأحد، نقلته وكالة «سبوتنيك»: «تقرر أن المحادثات ستجرى بين الوزيرين في وقت لاحق».

وأضاف البيان «وزارتا الخارجية والدفاع تعملان نيابة عن رئيسي البلدين بنشاط من أجل التسوية الليبية، وأنه سيتم تحديد وقت الاجتماع لاحقًا».

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وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس السبت، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان الخارجية المنشور يوم أمس: «بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو 2020 على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وجدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة.