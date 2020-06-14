الخارجية التركية: المحادثات مع لافروف ستجري في وقت لاحق

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت)



قالت وزارة الخارجية التركية إن «المحادثات الوزارية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستجري في وقت لاحق»، وذلك بعد أن كان مقررا أن يصل لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إلى تركيا بشأن ملفات إقليمية من بينها ليبيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشره موقعها الإلكتروني «في اتصال هاتفي لوزيرنا جاويش أوغلو مع وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي لافروف اليوم ، تقرر أن الاتصالات والمفاوضات بين نائبي وزراء البلدين ستستمر في الفترة المقبلة»، ولم تحدد الخارجية التركية أسباب هذا التطور.

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والسبت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن لافروف، وشويغو، سيصلان إلى تركيا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي؛ لإجراء مباحثات بشأن القضايا الإقليمية. وذكرت «رويترز» أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الزيارة ستتركز على ليبيا.

من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية معلقة على زيارة الوفد الروسي إنه «سيضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، ومن المتوقع أن يجري الوفدان أثناء الزيارة مشاورات، ويناقشان التنسيق في القضايا الإقليمية».