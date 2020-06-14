الخارجية التركية: المحادثات مع لافروف ستجري في وقت لاحق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 01:41 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت)


قالت وزارة الخارجية التركية إن «المحادثات الوزارية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستجري في وقت لاحق»، وذلك بعد أن كان مقررا أن يصل لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إلى تركيا بشأن ملفات إقليمية من بينها ليبيا. 

وأوضحت الوزارة، في بيان نشره موقعها الإلكتروني «في اتصال هاتفي لوزيرنا جاويش أوغلو مع وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي لافروف اليوم ، تقرر أن الاتصالات والمفاوضات بين نائبي وزراء البلدين ستستمر في الفترة المقبلة»، ولم تحدد الخارجية التركية أسباب هذا التطور.

اقرأ أيضا: لافروف وشويغو إلى تركيا الأحد لإجراء محادثات تتركز حول ليبيا

والسبت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن لافروف، وشويغو، سيصلان إلى تركيا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي؛ لإجراء مباحثات بشأن القضايا الإقليمية. وذكرت «رويترز» أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الزيارة ستتركز على ليبيا.

من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية معلقة على زيارة الوفد الروسي إنه «سيضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، ومن المتوقع أن يجري الوفدان أثناء الزيارة مشاورات، ويناقشان التنسيق في القضايا الإقليمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«لن نصبر كثيرًا».. «الرئاسي» يطالب الدول التي تعمل شركاتها النفطية في ليبيا ...
ليبيا
حقل الشرارة يشعل شرارة الإنتاج الليبي في اتفاق «أوبك+»
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
ترامب يرد على جو بايدن: إذا لم أفز سأمضي وسأفعل أمورا أخرى
دولى
بولتون يتهم ترامب في كتاب بارتكاب «تجاوزات» كثيرة تعرضه للمساءلة
دولى
غوتيريس: أسلحة صُنعت في إيران استُخدمت في الهجمات على السعودية
عربى
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
بالصور: تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط
ليبيا
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة تعيد الابتسامة إلى وجوه مستخدميها