لافروف وشويغو إلى تركيا غدا لإجراء محادثات تتركز حول ليبيا

وزير الخارجية، سيرغي لافروف (يمين)، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا غدًا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي؛ لإجراء مباحثات بشأن القضايا الإقليمية. وذكرت «رويترز» أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الزيارة ستتركز على ليبيا.

وجاء في بيان الخارجية: «بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو 2020 على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

من جانبها قالت وزارة الخارجية التركية معلقة على زيارة الوفد الروسي إنه «سيضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، ومن المتوقع أن يجري الوفدان أثناء الزيارة مشاورات، ويناقشان التنسيق في القضايا الإقليمية».