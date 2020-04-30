صندوق ضمان الائتمان يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه انطلاقته

اجتماع مجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان يوم الثلاثاء. (وزارة العمل)

ناقش مجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان الخطوات التنفيذية لتسريع انطلاق عمل الصندوق وآلية حل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي. وأحال الاجتماع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق لمجلس الوزراء للاعتماد، ويعكف حاليا على وضع السياسة العامة للصندوق، وفق الصفحة الرسمية لوزارة العمل بحكومة الوفاق.

وفي مارس من العام الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بشأن بإعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام. ونصت المادة الأولى على إعادة تسمية الصندوق بحيث يسمى «صندوق ضمان الائتمان»، على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.