المشري يطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإبعاد السلطة القضائية عن التجاذبات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 10:09 مساء

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «بضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة في الدولة، إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونا ودستورا حفاظا على هيبة القضاء ونزاهته».

جاء ذلك في رسالة وجهها المشري إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن رسالته التي وجهها إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي، في 12 أبريل الجاري.

وقال المشري في رسالته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن «المجلس الأعلى للقضاء يمثل سلطة محايدة ولا يتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم، وهو بالتأكيد من مبادئ الفصل بين السلطات».

وأعرب المشري عن خشيته من أن يكون ما جاء في كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء «مخالفا تلك المبادئ الأساسية ويمس حيادية واستقلال السلطة القضائية ملجأ الخصوم أفرادا ومؤسسات لتحقيق العدل وتبيان الحق».

كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال في رسالته لرئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي «إن مقتضيات حالة الضرورة والوضع الذي نجم عنه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا. يترتب عليه منح هرم السلطة التنفيذية وضعا قانونيا متميزا ومشروعية استثنائية تتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات قد لا يملكها في الظروف العادية».

 لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اعتبر في رسالته أن هذه الأمر لا بد أن يكون «مقيدا قطعا بالإجراءات الخاصة بمكافحة هذه الجائحة فقط دون التوسع في غيرها من المسائل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا