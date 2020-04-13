مقتل أحد أفراد جهاز الإسعاف فرع مصراتة جراء قصف جوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 09:09 صباحا
عضو فريق الإنقاذ في مصراتة الذي قتل جراء قصف جوي، (أرشيفية: جهاز الإسعاف)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مقتل أحد أفراد فريق الإنقاذ والطوارئ بالجهاز فرع مصراتة محمد الحوثي جراء قصف جوي.

وأصاب القصف سيارات إسعاف، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

كما أسفر قصف آخر في منطقة عين زارة عن مقتل طفل وإصابة والديه وشقيقيه في قصف، إذ سقطت القذيفة على منزلهم القريب من جامعة ناصر، حسب الناطق باسم الجهاز، أسامة علي.

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وأوضح علي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الطفل يامن كريم فاروق الأزمرلي (9 سنوات) لقى حتفه، بعد سقوط قذيفة على منزله، فيما أُصيب والده (43 سنة) ووالدته إيمان صالح رجوبة (33 سنة)، وشقيقاه سما (4 سنوات)، ويوسف (8 سنوات).

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