ضبط مركبات لنقل الخضروات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 04:40 مساء
جانب من حملة لجهاز الحرس البلدي في بنغازي على سوق للخضراوات. (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط جهاز الحرس البلدي السلاوي في بنغازي عددا من مركبات نقل الخضروات، رفضت المرور على الأفراد المكلفين بمراقبة هذا النوع من المركبات داخل سوق الخضروات بسيدي خليفة.

وقال رئيس الدوريات بالمركز، الملازم محمد العبيدي إن أصحاب المركبات ومحال الخضروات وقعوا على تعهد كتابي بعدم الخروج بالخضروات من السوق إلا بعد ختم الفاتورة من قبل اعضاء الحرس البلدي المكلفين بسوق الخضروات.

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ونوه العبيدي بأن من يخالف ذلك سيتم مصادرة الخضروات التي بحوزته، حسبما نقلت صفحة المركز البلدي بنغازي، اليوم الجمعة.

ويسعى جهاز الحرس البلدي في بنغازي إلى وضع تسعيرة موحدة للخضروات والفواكه، وهو أمر من اختصاص وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، لكن الجهاز أكد في وقت سابق أنه سيواصل القيام بدوريات من أجل إعداد تقرير لوضع التسعيرة، حتى يتسنى مراقبة الالتزام بها والإشراف على تطبيقهما من عدمه.

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