رحلات برية يوميا بين القاهرة وبنغازي وطرابلس لنقل الليبيين العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 10:54 مساء
جانب من اجتماع لجنة الأزمة بالسفارة الليبية لدى مصر، 17 مارس 2020. (صفحة السفارة على فيسبوك)

كلفت لجنة الأزمة بالسفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، شركتي «أويا» و«زاد الخير» الليبيتين بتسيير رحلات برية يوميًا بين القاهرة وبنغازي وطرابلس؛ لنقل المواطنين الليبيين العالقين؛ جراء إلغاء رحلات الطيران وإغلاق الأجواء.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأزمة خصص لمتابعة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على الجالية الليبية في مصر، إلى جانب حل ملف المواطنين الليبيين العالقين، وخلص الاجتماع كذلك إلى تخصيص رقم هاتفي لتلقي بلاغات العالقين وتسهيل أمر عودتهم لأرض الوطن، وذلك حسب بيان للسفارة الليبية في مصر.

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كما تقرر إنشاء غرفة طوارئ بالملحقية الصحية الليبية بمدينة نصر، لتلقي بلاغات الإصابة، وتقديم الدعم الصحي اللازم.

وترأس الاجتماع القائم بأعمال السفارة، فوزي تنتوش، وحضره رئيس القسم القنصلي طارق الحويج، ورئيس المكتب الصحي المكلف محمد احريز، والملحق الأمني عبد السلام الشناق، ومساعد الملحق الفني، ميلود المصري، إضافة إلى مندوبين عن شركتي النقل «أويا» و«زاد الخير».

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