السراج يبحث مع المجالس البلدية خطة التعبئة العامة لمواجهة «كورونا»

فائز السراج خلال اجتماع مع المجالس البلدية في المنطقة الغربية 17 مارس 2020 (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الغربية، خطة التعبئة العامة لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء كورونا.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة.

وتحدث السيد الرئيس خلال الاجتماع عن المعركة الخطيرة التي تخوضها ليبيا ودول العالم اجمع ضد جائحة كورونا،

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ولفت السراج إلى الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ والتعبئة التي أعلنها لمواجهة الفيروس، وما تشمله من إجراءات احترازية وقائية مشددة، مضيفا أن للبلديات دورا أساسيا ومحوريا في هذه المواجهة، بالمتابعة والرصد، وإلزام الجميع بالسلوكيات الوقائية الصادرة عن الأجهزة الطبية والأمنية.

ووجه بأن يتم التنسيق الكامل بين البلديات ولجنة الأزمة التي تم تشكيلها، لمتابعة التطورات وتنفيذ الحماية والتحصين والعلاج، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستكون خاضعة للتقييم المستمر.

وتطرق السراج إلى مشكلة تكدس القمامة، التي تمثل خطرا كبيرا وبما يفرض سرعة العمل على معالجتها، كما شدد على ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.