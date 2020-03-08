مصلحة المطارات: دورة تدريبية عن أمن الطيران في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:03 مساء
من الدورة التدريبية لموظفي المطارات في تونس. (مصلحة المطارات)

نظمت مصلحة المطارات دورة تدريبية بعنوان «إدارة أمن الطيران» في المركز الإقليمي للمنظمة بالعاصمة تونس.

ووفق المصلحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن 16 متدربا يشاركون في الدورة التي تستمر عشرة أيام.

وتشمل الدورة التدريبية موظفين من مطارات معيتيقة، وبنينة، والأبرق، ومصراتة، والزنتان، وأوباري، وطبرق، وزوارة، وسبها، وغدامس، وعددا من العناصر التابعة للجهات الأمنية العاملة ببعض المطارات.

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وتسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العناصر البشرية العاملة بالمطارات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز تطبيق الإجراءات الأمنية، حسب التوصيات والمعايير المعمول بها والصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني في ملحقها السابع عشر.

وفي نهاية العام الماضي، نظمت مصلحة المطارات دورتين تدريبيتين في مجال أمن الطيران والمطارات، تحت عنوان «الكشف والتفتيش الأمني» بمشاركة 32 متدربا من العناصر التابعة للجهات الأمنية العاملة بالمطارات.

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