«الكشف والتفتيش الأمني».. دروتان تدريبيتان للعناصر الأمنية بالمطارات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 09:32 مساء
عناصر أمن المطارات في ختام الدورتين التدريبيتين بمجال أمن الطيران والمطارات (مصلحة المطارات)

اختتمت مصلحة المطارات، اليوم الإثنين، دورتين تدريبيتين في مجال أمن الطيران والمطارات، تحت عنوان «الكشف والتفتيش الأمني» بمشاركة 32 متدربا من العناصر التابعة للجهات الأمنية العاملة بالمطارات.

وشارك في الدورتين التدريبيتين عناصر من الإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مشرفين تابعين للمصلحة، حسب بيان نشرته المصلحة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وعقدت الدورتان في مركز الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران بالعاصمة تونس، واستمرت كل منهما 11 يوما متتالية، وذلك ضمن سلسلة دورات تدريبية تنظمها المصلحة، في إطار سعيها لرفع كفاءة العناصر الأمنية العاملة بالمطارات الليبية وتطبيق إجراءات ومعايير الأمن المطلوبة.

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