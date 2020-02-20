«أمن طرابلس»: وفاة 3 عناصر بالعمليات الخاصة جراء قصف ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 02:00 مساء
دخان متصاعد من ميناء طرابلس جراء سقوط قذائف عليه، 18 فبراير 2020 (الإنترنت)

قالت مديرية أمن طرابلس إن ثلاثة عناصر من قوات العمليات الخاصة توفوا جراء القصف الذي تعرض له ميناء طرابلس البحري، الثلاثاء الماضي، حيث كانوا يؤدون عملهم الرسمي.

جاء ذلك في برقية عزاء وجهها مدير أمن طرابلس، عميد أسامة عويدان، إلى رئيس قوة العمليات الخاصة، نشرت المديرية صورتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أعلنت مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين جراء الحادث، كما أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا أشارت فيه إلى أن قذائف سقطت قرب ناقلة محملة بـ«غاز الطهي»، وبالمثل أشارت البعثة الأممية إلى أنه كادت تنجم كارثة حقيقية لو أصيبت الناقلة، في حين، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات القيادة العامة استهدفت ذخائر وأسلحة في الميناء.

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