بوتين يناقش الأزمة الليبية مع إردوغان في اجتماع بتركيا الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 02:33 مساء
الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي إردوغان في لقاء سابق. (أرشيفية: الإنترنت).

يجتمع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب إردوغان في تركيا لمناقشة الأزمة الليبية، غدا الأربعاء.

وقال الكرملين إن بوتين يشارك في حفل تشغيل أنبوب غاز «التيار التركي» بتركيا غدا، على أن يناقش الرئيسان أيضا الوضع في سورية، وفق «سبوتنيك».

وذكر  بيان صادر عن الكرملين أنه «في الثامن من يناير 2020 سيزور الرئيس الروسي جمهورية تركيا في زيارة عمل (لمدينة اسطنبول) للمشاركة في حفل إطلاق أنبوب نقل الغاز التيار التركي».

وأضاف البيان: «ستجرى محادثات مع الرئيس التركي، ومن المخطط أن تناقش خلالها مسائل تطوير التعاون الروسي - التركي والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الوضع في سورية وليبيا».

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