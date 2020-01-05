«رأس اجديرـ العسة»: ضبط سلع معدة للتهريب بينها كميات كبيرة من الوقود

داهمت قوة الدعم المركزي مكتب «رأس اجدير- العسة» عددًا من مواقع وأوكار التهريب، حيث ضبطت كميات كبيرة من الوقود وسلعًا أخرى معدة للتهريب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المداهمة جرت بأمر من النيابة العامة وبالتعاون مع مركز شرطة رأس اجدير.

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وشملت المضبوطات أجهزة كهربائية وعددًا من كتيبات المركبات الآلية دون بيانات وعقود بيع سيارات مزورة، بالإضافة لبعض المشروبات الكحولية ومخدر الحشيش، حسب الوزارة.

وأشار بيان الوزارة إلى إحالة كل المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية، مثمنة كافة الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لها في حفظ الأمن ومكافحة التهريب.