عودة وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي للعمل تدريجيا

محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، ربيع خليفة، رجوع وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي للعمل تدريجيا، بعدما توقفت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأرجع خليفة سبب توقف عمل الوحدات إلى إغلاق صمام الغاز الرئيسي في محطة بنينا التابعة لشركة سرت للنفط والغاز، وهي المغذية لمحطة شمال بنغازي، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأضاف أن خروج الوحدات تسبب في عجز يقدر بنحو 700 ميغاوات على امتداد المنطقة الشرقية، مما أسفر عن طرح الأحمال لساعات أكثر على امتداد المنطقة.

وأشار خليفة إلى أن أوضاع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد اليوم استقرارا نسبيا، مع وجود عجز يقدر 175 ميغاوات، مما أسفر عن ساعات طرح للأحمال تقدر من 4 إلى 5 ساعات، حسب النشرة الفنية الصادرة عن إدارة تحكم الشرقية.

ولفت إلى أن العجز ليس في التوليد، إنما بسبب مشكلات في دوائر نقل؛ نتيجة الطلب الزائد على الطاقة من قبل المواطنين، وخصوصا مناطق الجبل الأخضر التي تشهد منذ مطلع الأسبوع موجة برد قوية.