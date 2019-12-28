حملة للحد من تهريب السلاحف البرية خارج ليبيا

سلاحف برية يتم نقلها في ليبيا. (الهيئة العامة للبيئة)

أعلنت الهيئة العامة للبيئة في الحكومة الموقتة، إطلاق حملة للحد من تهريب الحيوانات البرية الليبية إلى خارج البلاد، تحت شعار « لا لتهريب الحيوانات».

وتأتي الحملة في إطار المحافظة على الحيوانات البرية وحمايتها من الانقراض وخاصة السلاحف البرية، بحسب تصريحات لمدير مكتب الإعلام بالهيئة، مصطفى أكريم، نشرتها وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت.

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وقال أكريم إن السلحفاة البرية التي تعد جزءًا من السلسلة البيئية الليبية، باتت مهددة بالانقراض، وإن حمايتها مسؤولية الجميع، وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتجميع أو شراء السلاحف البرية؛ لمنع تهريبها حفاظًا على التوازن البيئي في ليبيا.