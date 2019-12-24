دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 دولارًا في أميركا

حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

قال الخبير النفطي الليبي د. محمد أحمد إن تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا من أقل التكاليف على صعيد الدول المنتجة الأخرى عالميًّا، وأوضح في دراسة تحليلية أن إجمالي التكلفة التشغيلية والرأسمالية لإنتاج برميل النفط تصل 6.31 دولار وهو ما يعني تحقيق ليبيا دخلًا صافيًا قدره 57.96 دولار في كل برميل.

وأضاف د. محمد أحمد أن ارتفاع تكاليف التشغيل لا يعني ارتفاع الإنتاج دائما، وضرب مثلًا على ذلك بالصين والنرويج اللتين ترتفع فيهما التكاليف التشغيلية، إلا أن إنتاجهما يظل متواضعًا مقارنة بالدول التي تصرف أقل أو قريبًا منهما مثل السعودية. وعن ليبيا توقع الخبير الليبي أن تصرف 2.4 مليار دولار كمصاريف تشغيل، وهو رقم اعتبره «لا يتناسب مع التكاليف الرأسمالية»، لكنه «معقول مقارنة بالدول الأخرى».

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وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية (تشغيلية ورأسمالية) لإنتاج برميل النفط تصل في الصين إلى 45.86 دولار، وفي النرويج إلى 42.53 دولار، وفي الولايات المتحدة 23.1 دولار للبرميل، في حين تبلغ التكلفة في عمان 31.94 دولار للبرميل، ونحو 17 دولار في إيران، و11.5 دولار في السعودية، و18.99 دولار في الإمارات.

وحول التكلفة الرأسمالية الإجمالية التي صرفت في بعض الدول المنتجة للنفط خلال العام نفسه، قال الخبير الليبي إن هناك تكثيفًا في الاستثمار في دول مثل الصين وروسيا والسعودية، وضرب مثلًا بالولايات المتحدة التي صرفت على قطاع النفط 98 مليار دولار كتكاليف رأسمالية، ما يدل على التصميم الأميركي على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة، في حين قدر التكاليف الرأسمالية لإنتاج النفط في ليبيا بنحو 340 مليون دولار للعام 2019، وقال إنه «رقم صغير جدًا».

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وأوضح أنه من المفترض أن تكون التكاليف التشغيلية إما متقاربة مع التكاليف الرأسمالية أو أقل منها في الحالات العادية على أساس أن التكاليف الرأسمالية تتعلق بتطوير الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن زيادة الصرف الرأسمالي هو العامل الحاسم في تخفيض التكلفة التشغيلية في المستقبل، لذلك فإن بقاء الاحتياطات كبيرة عن طريق الاستكشاف وصيانة الآبار والمعدات وغيرها هو ما يحدد ارتفاع التكلفة التشغيلية في المستقبل.

ولاحظ أنه يوجد تفاوت كبير بين المصاريف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية في كل من إيران وروسيا وحتى ليبيا التي تصل نسبة التكاليف الرأسمالية بها إلى 12% فقط من التكاليف الإجمالية، بينما تصل هذه النسبة في دول أخرى إلى 88%. وقال إن ذلك سيضع حملًا بالغ الثقل على الصناعة النفطية الليبية في المستقبل، وقد تضطر إلى فقدان كميات من الإنتاج النفطي كنتيجة لضعف الانفاق الرأسمالي.