«المطارات» تعلن عودة الرحلات الداخلية بين بنينا و«الزنتان والكفرة وسبها»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 10:06 مساء
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الإثنين، عودة الرحلات الداخلية بين مطار بنينا ومطارات الزنتان والكفرة وسبها، مشيرة إلى أن «الرحلات ستكون بشكل أسبوعي».

وأوضحت المصلحة، أن «الرحلة 8U222 تنطلق من بنغازي إلى الكفرة يوم السبت الساعة الخامسة مساء، فيما تنطلق الرحلة 8U206 من بنغازي إلى الزنتان في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، أما الرحلة 8U212 فتنطلق من بنغازي إلى تمنهنت في العاشرة من صباح الأحد.

اقرأ أيضا: مطار معيتيقة يعلن عودة «طيران البراق» والرحلات الداخلية غدا  

وأشارت مصلحة المطارات، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أن الرحلات الداخلية ستعود من خلال شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة