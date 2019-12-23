«المطارات» تعلن عودة الرحلات الداخلية بين بنينا و«الزنتان والكفرة وسبها»

طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الإثنين، عودة الرحلات الداخلية بين مطار بنينا ومطارات الزنتان والكفرة وسبها، مشيرة إلى أن «الرحلات ستكون بشكل أسبوعي».

وأوضحت المصلحة، أن «الرحلة 8U222 تنطلق من بنغازي إلى الكفرة يوم السبت الساعة الخامسة مساء، فيما تنطلق الرحلة 8U206 من بنغازي إلى الزنتان في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، أما الرحلة 8U212 فتنطلق من بنغازي إلى تمنهنت في العاشرة من صباح الأحد.

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وأشارت مصلحة المطارات، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أن الرحلات الداخلية ستعود من خلال شركة الخطوط الجوية الأفريقية.