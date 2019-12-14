مطار معيتيقة يعلن عودة «طيران البراق» والرحلات الداخلية غدا

طائرة تابعة لطيران البراق (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن شركة طيران البراق سوف تباشر رحلاتها من المطار، اعتبارا من يوم غد الأحد، مشيرا إلى عودة الرحلات الداخلية «بنغازي - معيتيقة».

وأضاف المطار أن الرحلات الداخلية «معيتيقة بنغازي» سوف تعود مع شركة طيران البراق، على أن تقلع أولى الرحلات غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا، موضحا أن «باب الحجز مفتوح»، حسب بيان نشره اليوم السبت، بموقع «فيسبوك».

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واستؤنف العمل في مطار معيتيقة الدولي يوم الخميس الماضي، عن طريق شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، حسبما أفادت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق. إلا أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أعلنت مساء الخميس، أنها ستوقف رحلاتها المقررة يومي الجمعة والسبت لحين ورود إشعار آخر، وأوضحت أن سبب وقف رحلاتها لليومين يعود إلى عدم استكمال «ظروف مطار معيتيقة الفنية والتشغيلية»، مشيرة إلى أنها تنتظر ما يفيد استكمالها من مصلحة الطيران المدني.

وبالتزامن، كشف المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة، قائلا إن وجود البعثة «سيضيف إلى الطابع المدني للمطار، ويقضي على أي حجة باستعمال المطار لأي أهداف عسكرية».

ولفت سلامة إلى أن غلق مطار معيتيقة تسبب في ضرر كبير لنحو 2.6 مليون ليبي، خصوصا أن طرابلس وضواحيها لا يخدمها سوى هذا المطار، مما اضطر هؤلاء إلى اللجوء للسفر عن طريق البر بما يشمله من مشقة كبيرة أو الذهاب إلى مطارات أخرى، بما يمثل ذلك من مشقة على كبار السن والمرضى.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار، الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرين منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.