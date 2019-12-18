السراج يبحث مع باشاغا الوضع الأمني في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ووزير «داخلية الوفاق»، فتحي باشاغا، 18 ديسمبر 2019، (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر «الرئاسي» بالعاصمة، «آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أعلنت في عدة مدن لتسخيرالإمكانات كافة لرد العدوان»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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وأعلنت المجالس البلدي والعسكري والأعيان في مصراتة، في بيان مشترك يوم الأحد الماضي، حالة النفير وتسخير كل الإمكانيات «لمعركة الحسم»، مطالبين المجلس الرئاسي باستغلال «كل هذه الفرص والإمكانيات في معركة الحسم، وتسخير كافة إمكانيات القطاعات الحكومية في الدولة من أجل هذه الغاية». كما أصدر المجلس البلدي زليتن، أمس الثلاثاء، بيانا أكد فيه «تسخير كافة إمكانياته للدفاع عن الدولة المدنية».