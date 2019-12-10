إردوغان: الاتفاق الأمني مع «الوفاق» يسمح بإرسال جنودنا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 07:44 مساء
إردوغان مستقبلًا السراج في اسطنبول، 27 نوفمبر 2019 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على فيسبوك)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إن الاتفاق الأمني الموقع بين حكومته وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، برئاسة فائز السراج «يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا».

ووفق وكالة الأناضول التركية، أضاف إردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في برنامج «كل إنسان عالم بحد ذاته»، الذي نظمته جامعة «بيلكنت» في العاصمة التركية أنقرة: «إن طلبت ليبيا منا جنودا، فإننا سنلبي هذا الطلب».

وأوضح: «إذا جاء طلب من الجانب الليبي، فبإمكاننا إرسال قوات بالمقدار الكافي، وذلك وفقا للاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا وليبيا، ولا يوجد أي مانع في مثل هذا الموضوع».

«حماية مصالحها»
وبين أنه وفقا لتحديد الصلاحيات البحرية الجديدة، فإن بلاده ستتخذ خطوات لحماية مصالحها ومصالح «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير المعترف بها دوليًا سوى من أنقرة)، ومصالح ليبيا، مؤكدا أن كل ذلك يتوافق مع القانون الدولي البحري، والقوانين الدولية، مضيفا: «كل ما نقوم به يأتي في إطار القانون».

وأشار إردوغان إلى أن بإمكان بلاده اتخاذ كل الخطوات مع جميع البلدان التي لها سواحل في البحر المتوسط، على أساس مبدأ رابح ـ رابح.

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