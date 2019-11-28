تركيا تجدد الدعم لحكومة الوفاق في مواجهة «العدوان» على طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 12:06 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, 27 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعم بلاده لحكومة الوفاق «في مواجهة ما تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من عدوان» طال المدنيين والمنشآت المدنية.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، يجرى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، اليوم الأربعاء، محادثات في إسطنبول مع الرئيس التركي، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعيات حرب العاصمة والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس التركي يستقبل السراج في إسطنبول

فيما شدد السراج خلال اللقاء على أن القوات التابعة لحكومة الوفاق، «قادرة على دحر هذا العدوان»، مشيرا إلى استمرار حكومة الوفاق رغم الأزمة الراهنة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، كأساس لبناء الدولة المدنية، مؤكدا الحرص على الثوابت الوطنية في معالجة مختلف القضايا.

وأوضح البيان أن الاجتماع بحث عددا من ملفات التعاون المشترك، وتم التوقيع في ختام المحادثات على مذكرتي تفاهم احداها حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري.

شارك في المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

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