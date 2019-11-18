«الطب الميداني»: 7 قتلى و15 جريحا في حصيلة جديدة لضحايا قصف مصنع البسكويت

أحد ضحايا هجوم مصنع البسكويت يتلقى الإسعاف العاجل الإثنين. (مركز الطب الميداني)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي تعرض له مصنع البسكويت في منطقة وادي الربيع (جنوب شرق العاصمة طرابلس) إلى سبعة قتلى و15 جريحا، فيما تسبب الهجوم في أضرار مادية جسيمة.

وأشار الناطق باسم المركز في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن قتلى القصف الذي وقع في وقت سابق الإثنين هم ليبيان اثنان وخمسة من الأيدي العاملة الوافدة جنسيتهم بنغلادشية وأفريقية.

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ونوه المصدر إلى إصابة 15 شخصا من العمالة الأجنبية تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، مشيرا إلى أنه تم إسعافهم عن طريق المستشفى الميداني وادي الربيع، ووادي الربيع 2 إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقي العلاج.

كان جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 20 عاملا أجنبيا في حصيلة أولية لقصف جوي على مصنع السنبلة للبسكويت بمنطقة وادي الربيع. ولم يتسن التأكد من الجهة المنفذة الهجوم من مصدر مستقل.

وتتعرض تخوم العاصمة طرابلس لقصف متكرر منذ اندلاع الحرب في الرابع من أبريل الماضي، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى.