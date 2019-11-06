«داخلية الوفاق»: قتيلان في قصف لمقر «التدخل السريع»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 12:16 صباحا
ألسنة اللهب تتصاعد من سيارة شرطة محترقة عقب قصف مقر قوة التدخل السريع في عين زارة اليوم الثلاثاء. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الثلاثاء، مقتل عنصرين تابعين لها جراء قصف لمقر قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي بعين زارة، محملة الطيران الحربي التابع للقيادة العامة مسؤولية الهجوم.

وقالت الوزارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قام طيران (..) حفتر مساء اليوم الثلاثاء باستهداف مقر قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي بعين زارة»، مضيفة «استشهد عنصران من رجال الأمن (شرطي مهند محمد سعيد راشد)، (ر.ع وسام سالم رجب كردلة)، وأصيب أربعة أشخاص آخرين».

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وأردفت الوزارة أن «هذا القصف الإجرامي لم يكن الأول بل سبقه استهداف لمقر وزارة الداخلية الأيام الماضية، وها هوا اليوم يستهدف عناصر الشرطة الأبرياء»، وأوضح البيان أن «الوزارة لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفت أيديهم».

ويوم الخميس الماضي، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة أم وزوجها وأربعة من أطفالهما، نتيجة قصف جوي أصاب منزلهم في طريق المطار بالعاصمة طرابلس، لافتا إلى أن القصف كان قريبا من مقر وزارة الداخلية، الموجود في المنطقة نفسها.

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