«اقتصاد الموقتة» ترحب بعودة الشركات المصرية إلى ليبيا

رحب وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، بعودة الشركات المصرية للعمل من جديد في ليبيا.

وأكد الوزير منير عصر «ضرورة التواصل بين الغرفة التجارية المصرية والليبية لتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجه عمل الشركات وضمان سير عملها داخل الأراضي الليبية».

جاء ذلك خلال اجتماع «عصر» في الإسكندرية، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل.

عصر يحث قطاع الأعمال المصري على الاستفادة من الفرص الواعدة في ليبيا

من جانبه دعا أحمد الوكيل لـ«إقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار ليبيا على أن يتم استضافته بمدينة الإسكندرية»، مؤكدا «دعم الجانب المصري وتنمية تلك العلاقات لما يعود بالنفع والصالح العام للبلدين».