انتهاء صيانة محطة كهرباء «الفجيج 202».

محطة كهرباء «الفجيج 202»، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

انتهت أعمال الصيانة الدورية لمحطة كهرباء «الفجيج 202» جنوب غرب ليبيا، على بعد 50 كيلومترا شرق مدينة أوباري.

ونفذ الأعمال فرقة الصيانة التابعة لدائرة الجهد الفائق بالمحطة، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشركة إلى الاعتماد على المحطة في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري الغازية على الشبكة العامة، مرورا بمحطة «أوباري 220»، وتغذية مناطق الجنوب وباقي المدن.

يذكر أن قرية الفجيج تقع في وادي الحياة، الذي يتمتع بثروات نفطية ومائية، كما أنه مقصد سياحي مميز، إذ يحتوي على بحيرة قبرعون الشهيرة ومدينة جرمة الأثرية ومتحف جرمة السياحي وجبل زنكيكره وأهرامات الحطية وأهرامات الخرائق.