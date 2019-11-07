افتتاح الملتقى الفرنسي - الليبي بمجال الدفاع المدني في تونس

باشاغا متحدثا خلال افتتاح الملتقى الليبي الفرنسي بمجال الدفاع المدني في تونس. (وزارة الداخلية)

افتتح في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، الملتقى الليبي - الفرنسي في مجال الدفاع المدني بحضور المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية في البلدين.

قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الملتقى يشارك فيه العديد من الشركات الفرنسية العالمية المختصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اجتماعا عقد على هامش الملتقى الليبي - الفرنسي في مجال الدفاع المدني مع الشركات الفرنسية لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.

وأضافت أن المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا التقى بمقر السفارة الفرنسية في تونس السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، وبحضور عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية الليبية والفرنسية لمناقشة التعاون المشترك بين الوزارتين وتحديدا في مجال السلامة الوطنية.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن هيئة السلامة الوطنية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.