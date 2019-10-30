السوق الموازية: الدولار يهبط باتجاه مستوى 4 دينارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 02:27 مساء

واصلت العملة الأميركية تراجعها أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، إذ بدأ الدولار منذ أسبوعين مستمرا في الهبوط نحو حاجز الدينارات الأربعة.

وبمقارنة أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا خلال أسبوعين، يتضح انخفاض الدولار إلى 4.04 دينار اليوم، مقابل 4.14 مطلع الأسبوع، و4.155 دينار، الأربعاء الماضي، و4.19 دينار سجلها في 16 أكتوبر الجاري.

في حين استقرت العملة الأوروبية أمام الدينار دون تغيير عن سعرها أمس، الثلاثاء، إذ سجلت 4.40 دينار، حسب متعاملين وصفحات معنية بالسوق الموازية.

وبمقارنة تطور سعر اليورو خلال أسبوعين يتبين أنه فقد 15 قرشا، إذ كان بلغ 4.55 دينار في 16 أكتوبر الجاري.

كذلك لم تشهد العملة البريطانية تغيرا اليوم وأمس، إذ استقرت عند 5.09 دينار، لكن سعر الإسترليني يعد نزولا من مستوى 5.18 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي. ثم مستوى 5.11 دينار بلغه قبل أسبوعين.

كما استقر سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند 0.69 دينار و1.41 دينار على التوالي. لكنهما ظلا أقل من المستوى الذي كانا عليه قبل أسبوعين، حين بلغا 0.71 دينار و1.44 دينار على الترتيب في 16 أكتوبر الجاري.

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