22.75 مليار دينار إيرادات النفط في 9 أشهر بزيادة 2.95 مليار عن التقديرات

حققت الإيرادات النفطية فائضا بقيمة 2.95 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت إيراداتها الفعلية 22.75 مليار دينار، بزيادة عن الإيرادات التي قدرتها الترتيبات المالية والبالغة 19.8 مليار دينار.

وأظهر بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي أن إيرادات النفط والغاز تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية للام 2019 بنسبة 93% من إجمالي الإيرادات.

وأشار بيان المصرف المركزي الصادر اليوم الأربعاء إلى عملية المطابقة بين صادرات النفط وإيراداته تتم شهريا بين المصرف المؤسسة الوطنية للنفط.