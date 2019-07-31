السراج يناقش مع وفد «إيني» مشاريع الشركة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 04:41 مساء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، وفدًا من شركة إيني الايطالية للنفط والغاز لبحث مشاريع الشركة في ليبيا، وتطوير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت حكومة الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «الاجتماع تناول برنامج للتنسيق بين شركة إيني والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات».

وضم الوفد كلًا من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ونائب المدير التنفيذي أليساندرو بوليتي، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا السيد أنطونيو بانزا، والمدير الإقليمي للأمن والسلامة الفيو رابيساردا ومدير عام الشركة فرع ليبيا عبد المنعم العريفي.

المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني» تناقشان خطط تزويد السوق المحلية بالغاز

وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، ومستشارو رئيس الحكومة لشؤون الطاقة الدكتور محمد ماشينة والسيد محمد الفلاح.

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