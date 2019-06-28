الأمير محمد السنوسي عن عودة الملكية: الأمر متروك إلى الشعب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 01:37 مساء
الأمير محمد السنوسي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، تعليقًا على دعوات إعادة النظام الملكي إلى ليبيا، «الأمر متروك إلى الشعب»، منوهًا بأن البلاد «تمر اليوم بنفس الظروف ما قبل الاستقلال، حين كانت هناك صراعات وتدخلات أيضًا، لكن الليبيون توحدوا تحت دستور، فكانت الدولة وكانت المملكة».

وأضاف، في مقطع فيديو منشور على الموقع الرسمي الخاص به، اليوم الجمعة، أن عودة الملكية «ليست ورقة تتلاعب بها جهات داخلية أو خارجية»، داعيًا الليبيين للتسامح من أجل بناء الدولة.

اقرأ أيضًا: الأمير محمد السنوسي يدعو للوقف الفوري لأعمال العنف: «لا بديل عن الحوار السلمي»

وتابع: «أن الليبيين يعيشون واقعًا أليمًا بسبب غياب دولة القانون والدستور، والصراعات على السلطة والمال التي زادت من ألم المواطن».

وأشار السنوسي، إلى «إمكانية الاعتماد على الدستور الحالي لبناء الدولة»، معقبًا: «أثق في قدرة الشعب على بناء ليبيا بمساعدة الأشقاء من دول العالم، وهذا لن يتم إلا بالمصالحة الوطنية ونبذ العنف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
قنونو يكشف تفاصيل عملية «السيطرة على غريان»
ليبيا
«ستراتفور» الأميركي: استمرار معارك طرابلس لكن يجب الحفاظ على صادرات النفط
ليبيا
استطلاع: غالبية الليبيين يعتقدون أن بلدهم أشبه بالديكتاتورية
ليبيا
حفتر يشرح استراتيجيته ودوره المستقبلي لمجلة إيطالية ويؤكد تصميمه على بلوغ ...
ليبيا
تسريب يكشف قرار لجنة حل أزمة الدوري الممتاز
رياضة محلية
الحكومة الموقتة تخصص 100 مليون دينار لمشاريع بلدية أجدابيا
ليبيا
قرقاش يدعو للعودة إلى العملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الفيتامين «سي» يعزّز الخلايا السرطانية