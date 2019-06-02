إصابة 18 شخصًا جراء تفجير مزدوج قرب مقر تابع للجيش في درنة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 02 يونيو 2019, 03:51 صباحا
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفجير المزدوج في درنة.


أكد مصدر لـ«بوابة الوسط»، أن التفجير المزدوج أمام مقر سرية تابعة لقوات الجيش التابع للقيادة العامة أسفر عن إصابة 18 شخصًا بينهم 10 حالتهم خطرة.

وقال المصدر، إن الانفجار وقع على مرحلتين ووقع بالقرب من عقبة عزوز المقابلة لمدرسة الضياء بجانب كتيبة «أب الشهداء سليمان بواللهطي» بمدينة درنة.
 
وأوضح المصدر أن قرابة 18 شخصًا تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة أصيبوا جراء الانفجار بينهم 10 أشخاص في حالة خطرة، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى الهريش الطبي.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تعمل على التحقيق في الموضوع حيث طوقت المكان، فيما لم يتضح بعد سبب الانفجار

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