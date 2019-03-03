حزب الوطن ينتقد «لقاء أبوظبي» ويدعو للاستفتاء على مشروع الدستور

وجه حزب «الوطن» برئاسة عبد الحكيم بلحاج انتقادات حادة للقاء أبو ظبي، الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، يوم الأربعاء، معتبرًا أن «الطريق لإنهاء الأزمة المفتعلة هو إكمال المرحلة الانتقالية بالاستفتاء على مشروع الدستور، وليس إعادة إنتاج مرحلة انتقالية أخرى».

ودعا الحزب، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الأحد، إلى «بناء مؤسسات الدولة القوية التي تكرس لخدمة المواطن»، ووصف البيان لقاء أبوظبي بأنه «مرحلة أخرى من المماطلة، وإطالة عمر الأزمة، ومحاولة لفرض عسكرة الدولة».

وكانت البعثة الأممية في ليبيا أعلنت، الخميس الماضي، أن رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وفي بيان صدر أمس السبت، دعا حزب تحالف القوى الوطنية البعثة الأممية إلى إطلاع كـل الليبيين على ما يتداول من أخبار، حول الاقتراب من الوصول لاتفاق بين السراج وحفتر «ينهي المراحل الانتقالية».