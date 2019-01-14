«خارجية الوفاق» تقرر مقاطعة القمة العربية الاقتصادية في بيروت

وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، أحمد الأربد «أنه تقرر رسميا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت»، منوها إلى أنه «سيكون مقعد دولة ليبيا شاغرا».

وعلمت «بوابة الوسط» أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس ستصدر بيان بالخصوص صباح الاثنين.

وكان لبنان، دعا ليبيا إلى حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها يومي 19 و20 من يناير الجاري، في العاصمة بيروت، إلا أن قوى سياسية لبنانية احتجت على دعوة ليبيا للمشاركة في القمة.

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وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبدالأمير قبلان احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت. وأكد في بيان قبل يومين على «الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الإمام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين».