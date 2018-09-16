صالح افحيمة: عازمون على إتمام الاستفتاء لإجراء الانتخابات رغم صعوبة تنظيمها

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 16 سبتمبر 2018, 05:53 مساء

أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة، أن المجلس عازم على إتمام عملية الاستفتاء على مشروع الدستور لإجراء الانتخاب على قاعدة دستورية دائمة، بالرغم من صعوبة تنظيمها في الوقت المحدد في «إعلان باريس» الصادر يوم 25 مايو الماضي.

وقال فحيمة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، «كنا نعلم منذ البداية أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في الوقت الذي تم تحديده بلقاء باريس لأن الأمر شبه مستحيل» لكن «مع ذلك عملنا بكل جهد على أن نفي بهذه الاستحقاقات إلا أننا واجهنا العديد من العراقيل من الداخل ومن بعض الأطراف الدولية»، مشيرا إلى أن «بعثة الأمم المتحدة لم تكن جادة» في هذا الشأن.

ودلل فحيمة على حديثه بشأن دور البعثة الأممية بالقول «حين واجه النواب عراقيل لوجستية في حضور الجلسات كان من المفترض أن تقوم البعثة الأممية بدورها في دعم النواب وحلحلة تلك المشاكل اللوجستية لكن هذا لم يحدث».

ولفت أيضًا إلى أنه «بعد صدور قانون الاستفتاء لم نر أي ترحيب من البعثة الأممية بالخصوص»، معتبرا أن هذا الموقف «يعني أنهم (البعثة الأممية) لا يدعمون الانتخابات».

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة قائلا: «لذلك نحن عازمون على إتمام الاستفتاء من أجل إجراء انتخابات على قاعدة دستورية دائمة وعدم إدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على طريقة اختيار ملعب السوبر الليبي والأندية تتحرك للموسم الجديد.. الإثنين
رياضة محلية
«القرقني» يعلن صدمته بعد إنجاز برونزية مستر أولمبيا لبناء الأجسام
رياضة محلية
مهرجان «كوميك كون» أول مرة في أفريقيا
ثقافة وفن
اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء من منتخب طرابلس
رياضة محلية
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
تقرير أممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
الخيالي يدعو إيطاليا لمساعدة الجنوب ويلمح إلى مطالبات محليّة بالاستقلال
ليبيا
تقرير أممي: طائرات شحن أميركية نفذت 15 رحلة لمطاري مصراتة وبنينا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم