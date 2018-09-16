صالح افحيمة: عازمون على إتمام الاستفتاء لإجراء الانتخابات رغم صعوبة تنظيمها

أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة، أن المجلس عازم على إتمام عملية الاستفتاء على مشروع الدستور لإجراء الانتخاب على قاعدة دستورية دائمة، بالرغم من صعوبة تنظيمها في الوقت المحدد في «إعلان باريس» الصادر يوم 25 مايو الماضي.

وقال فحيمة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، «كنا نعلم منذ البداية أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في الوقت الذي تم تحديده بلقاء باريس لأن الأمر شبه مستحيل» لكن «مع ذلك عملنا بكل جهد على أن نفي بهذه الاستحقاقات إلا أننا واجهنا العديد من العراقيل من الداخل ومن بعض الأطراف الدولية»، مشيرا إلى أن «بعثة الأمم المتحدة لم تكن جادة» في هذا الشأن.

ودلل فحيمة على حديثه بشأن دور البعثة الأممية بالقول «حين واجه النواب عراقيل لوجستية في حضور الجلسات كان من المفترض أن تقوم البعثة الأممية بدورها في دعم النواب وحلحلة تلك المشاكل اللوجستية لكن هذا لم يحدث».

ولفت أيضًا إلى أنه «بعد صدور قانون الاستفتاء لم نر أي ترحيب من البعثة الأممية بالخصوص»، معتبرا أن هذا الموقف «يعني أنهم (البعثة الأممية) لا يدعمون الانتخابات».

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة قائلا: «لذلك نحن عازمون على إتمام الاستفتاء من أجل إجراء انتخابات على قاعدة دستورية دائمة وعدم إدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة».