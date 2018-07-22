إثيوبيان يقدمان طلبين للجوء السياسي إلى عميد بلدية طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | الأحد 22 يوليو 2018, 09:48 مساء
المواطنان الإثيوبيان اللذان تقدما بطلب لجوء إلى بلدية طبرق. (الإنترنت)

قدم مواطنان إثيوبيان، صباح اليوم الأحد، طلبين للجوء السياسي إلى عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، على ما أفاد مدير مكتب عميد البلدية جاد المولى خليل «بوابة الوسط».

وقال خليل لـ«بوابة الوسط» إن الإثيوبييْن قدما طلبي لجوء لبلدية طبرق «بعد أن خرجا من بلادهما بصعوبة وتنقلا عبر الصحراء وصولاً لمصر ومن ثم الوصول إلى ليبيا حاملين معهما بطاقتي لجوء تحصلا عليهما من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة».

وأضاف أن الشابين الإثيوبيين وصلا إلى مقر المجلس البلدي «وهما يحملان أوراق اللجوء ولا يمتلكان أي أموال ولم يأكلا منذ يومين، فقدمنا ما باستطاعتنا نحن كبلدية طبرق وهما قاصدان مدينة طرابلس للقاء المسؤولين بالخارجية الليبية».

وأكد مدير مكتب عميد بلدية طبرق، جاد المولى خليل، أنهم اتصلوا بكافة الجهات الأمنية لمعرفة قصة اللاجئيْن الإثيوبيين وتسخير كافة الإمكانات لهما وضمان عدم إرجاعهما لبلادهما حتى لا يتعرضوا لمخاطر قد تهدد حياتهما.

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