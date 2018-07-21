تخريب واعتداء على محطتي كهرباء في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، تعرض محطتي كهرباء في طرابلس للاعتداء والتخريب المتعمد «من قبل بعض المواطنين»، في مشهد تكرر في عدد من المناطق، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن محطة الكهرباء رقم 11 بمنطقة قرجي في طرابلس، تعرضت «للتخريب المتعمد من قبل بعض المواطنين» وذلك «في مشهد متكرر في عدد من المناطق»، حيث «يتعمد بعض الخارجين عن القانون القيام باعتداءات على الشبكة الكهربائية».

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المحطة رقم (11) في قرجي تغذي ميدان التحرير (جزيرة سوق الثلاثاء) وجزءًا من الأحياء السكنية بمنطقة قرجي.

وأضافت الشركة أن «محطة الأطفال المغذية لمشتشفى الكلى بالحي الإسلامي» تعرضت هي الأخرى للاعتداء «أثناء فترة طرح الأحمال وسرقة قضبان التوزيع الرئيسية (نحاس)»، مؤكدة أن فرق الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس قامت على الفور بفتح محضر في مركز الشرطة وإجراء الصيانة اللازمة للمحطة.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة «بذل مزيد الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، ومنع الآخرين من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء».