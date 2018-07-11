قناة ليبيا الحدث: المشير حفتر يصدر أوامره بالقبض على الهارب من السجن العسكري محمود الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 11 يوليو 2018, 07:47 مساء

القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يأمر «الوحدات الأمنية والشرطية بالقبض على الهارب من السجن العسكري محمود الورفلي ومَن معه ممن يمارسون أفعالاً تخالف القانون العسكري ويهددون أمن المواطن ومؤسساته»، وفقًا لما نقلته قناة «ليبيا الحدث».

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