النيابة العامة في مصراتة تأمر بإطلاق سراح مشروط لـ«دمونة»

أمرت النيابة العامة إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بالمنطقة الوسطى، بإطلاق سراح مشروط لمحمد سالم أرحومة دمونة قائد إحدى المجموعات المسلحة في مدينة مصراتة الذي ألقي القبض عليه قبل 6 أيام.

وبحسب أمر النيابة الصادر أمس الأحد والذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» فإن إطلاق سراح دمونة مشروط «بتردده يوم السبت الأول من كل شهر على مقر النيابة العامة».

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وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بمصراتة ألقت القبض على محمد سالم دمونة الخميس الماضي بالطريق الدائري الرابع «الخروبة»، في نطاق مهمة الأجهزة الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون، على ما أفاد مصدر أمني «بوابة الوسط».

وأوضح المصدر أن دمونة «هو زعيم العصابة التي قطعت الطريق على أفراد الغرفة وسطت على سياراتهم وخطفت سبعة أفراد منهم، واحتجزتهم وعذبتهم»، بينما كانوا عائدين من مهمة القبض على المدعو نور الدين هدية، المطلوب للنائب العام بمدينة الخمس نهاية 2017.

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وأضاف المصدر الأمني أن الغرفة الأمنية «تتعرض لضغط كبير، من قبل أعوان المدعو محمد دمونة لتحريره، حيث أغلقت مجموعة مسلحة، الخميس الماضي، الطريق الساحلي بعد اعتقاله، مستخدمة أكثر من 50 سيارة مسلحة، كانت معدة للهجوم على القوة الأمنية المشتركة، إلا أن تدخل شيوخ وأعيان المدينة حال دون ذلك.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه جرى الاتفاق مع المسلحين على إحالة دمونة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.