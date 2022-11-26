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انتخاب عادل القريو رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 26 نوفمبر 2022, 04:15 مساء
انتخاب عادل القريو رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام
عادل القريو. (أرشيفية : الإنترنت)
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انتخب، السبت،  بدار إسكندر بالمدينة القديمة في طرابلس رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الهمالي فتحي الهمالي رئيس اللجنة، وعبد المنعم القاضي مراقبا من قبل اللجنة الأولمبية، وأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

شهدت العملية الانتخابية حضور 23 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وحضور وسائل الإعلام حيث جرى انتخاب القائمة الوحيدة برئاسة عادل القريو.

- اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام

وحصلت قائمة القريو على 22 صوتا بـ«نعم» مقابل صوت واحد بـ«لا».

ضمت القائمة الفائزة لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة، عادل عمر القريو، رئيسا، وطارق عبد السميع مخلوف نائبا، وأحمد سعيد العماري أمينا عاما، وعادل البيباص أمينا للصندوق.

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