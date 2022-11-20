قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

القاهرة - بوابة الوسط

تواكب قناة الوسط «WTV» أحداث ومجريات كأس العالم بقطر 2022، المقرر انطلاقه، اليوم الأحد، عبر البرنامج اليومي «مساء المونديال» من تقديم الإعلامي مراد دخيل، يوميا بداية من 11:10 مساء.

يبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت قطر في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة طرابلس، ويقام على ملعب البيت في قطر ويمتد لنحو 30 دقيقة.

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وأشارت الصفحة الرسمية لقناة الوسط «WTV» عبر «فيسبوك» إلى تقديمة لبرنامج المونديال «معكم لنناقش تفاصيله.. كواليسه.. أجواءه.. شغفه.. ذكرياته».



ويستضيف البرنامج عددًا من الضيوف كل يوم بداية من 11:10 مساءً

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7