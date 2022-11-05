«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «Var Studio»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، أبرز الحالات التحكيمية في مباريات اليوم السبت، 5 نوفمبر في الدوري الليبي الممتاز 2022.

وأُجريت السبت ضمن الجولة الثالثة من «دورينا» ثلاث مباريات بين الصداقة وشباب الجبل، والأهلي بنغازي ودارنس، في المجموعة الأولى، وبين أبوسليم والأولمبي في المجموعة الثانية.

ويقدم حلقة برنامج «ڤار استديو» أزاد عبدالباسط، ويستضيف الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص.

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