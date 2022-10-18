المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فرط المنتخب الوطني للشباب «تحت 20 عامًا» في فوز مستحق أمام نظيره الجزائري في المباراة التي أُقيمت بملعب السويس مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم «أفريقيا 2023» الخاصة بدول الشمال، بعد أن فرض الضيف التعادل في الدقيقة 93 بهدف مقابل هدف

المنتخب الوطني للشباب سجل هدف السبق في الدقيقة 60 عن طريق مهاجمه عبد الميسرأبوشيبة، بينما سجل المنتخب الجزائري هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق لاعبه ريان ديهليس.

- عبدالسلام الكوت: هناك عناصر جديدة دخلت في تشكيل منتخب الشباب

تعادل منتخبي تونس والمغرب

وفي اللقاء الأول عن نفس المجموعة، تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره المغربي بدون أهداف في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي المنتخب الوطني للشباب في الجولة الثانية المنتخب التونسي للشباب، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة السادسة مساءً بملعب السويس.

الدورة الترشيحية لكأس أفريقيا للأمم «تحت 20 عامًا»، تقام في مدينة السويس بمصر، وينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم من 15 حتى 25 أكتوبر الجاري وهي دورة مرشحة لكأس أفريقيا للأمم «تحت 20 عامًا» بمصر أيضًا العام المقبل، وذلك بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وتقام مقابلات الدورة الترشيحية في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر 2022 بواقع مباراتين في كل جولة على أن يتأهل في أعقابها صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لكأس أفريقيا للأمم لأقل من 20 عامًا المقررة بمصر.