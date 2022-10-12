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بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 05:01 مساء
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»
بعثة فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)
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وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر أمس الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة ومنها ستتوجه غدا الخميس إلى تنزانيا، وذلك لملاقاة فريق عزام التنزاني الأحد المقبل في مباراة إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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فريق الأخضر الليبي كان قد فاز على فريق عزام التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي السبت الماضي، ويمني الفريق النفس بالعودة بنتيجة إيجابية لضمان اقتناص ورقة التأهل من تنزانيا وتأمين نتيجة الذهاب.

بعثة فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)
بعثة فريق الأخضر لكرة القدم. (فيسبوك)
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