حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم أوغنديا لإدارة مباراة النصر الليبي وفريق كيغالي الرواندي ضمن منافسات ذهاب كاس الاتحاد الافريقي الـ32 والتي ستقام بملعب هوي استاديوم في الرابعة مساء السبت المقبل.

ويتكون الطاقم الأوغندي من حكم الوسط علي سابيلا، وبمساعدة كلٍ من عيسى ماسيمبي كحكم أول ورولاند كاتينايا كحكم ثانٍ، بينما سيكون وليام أولايا في مهمة الحكم الرابع وكلف الحكم الزامبي باسيبونغا ليواوي بمهمة مراقب اللقاء.

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مباراة الإياب بين النصر وكيغالي في منتصف أكتوبر

وستقام مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينا في منتصف أكتوبر، بعد أسبوع من مواجهة الذهاب.

ووصلت بعثة نادي النصر أمس الأربعاء إلى رواند بقيادة المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش الذي تعاقدت معه ادارة نادي النصر أخيرا.