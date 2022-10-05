22 ليبيًا في بطولة شطرنج «الخياري» بمرسى مطروح المصرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بعد غدٍ الجمعة بمدينة مرسى مطروح المصرية بطولة «الخياري» للشطرنج بمشاركة 206 لاعبين يمثلون 12 دولة.

يشاك من مصر 170 لاعبًا، وليبيا 22، وإنجلترا 3، وجزيرة فيدي 2، وسورية 2، وأذربيجان 1، وكرواتيا 1، والهند 1، والدنمارك 1، وفلسطين1، والسودان 1، وأوكرانيا 1 لاعب واحد.

جوائز البطولة

رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للمتفوقين، الترتيب الأول يحصل على مبلغ 2000 دولار، والثاني 1000 دولار، والثالث 500 دولار، الرابع 7000 جنيه مصري.

يحصل الخامس على 6000 جنيه، والسادس 5000 جنيه، والسابع 4000 جنيه، والثامن 3000 جنيه، والتاسع 2500 جنيه، ومن الترتيب العاشر إلى الـ20 سيتحصل كل لاعب على 2000 جنيه.