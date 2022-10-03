Atwasat

محمد احميدة بطلا لشطرنج مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 03 أكتوبر 2022, 12:33 مساء
محمد احميدة بطلا لشطرنج مصراتة
منافسات الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
alwasat radio

اختتمت بطولة الشطرنج بمصراتة التي نظمها وأشرف عليها اتحاد المنطقة، وشهدت مشاركة 20 لاعبا، وتُوج ببطولتها اللاعب محمد احميدة برصيد 5.5 نقطة.

- تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

جاء ثانيا اللاعب المعتصم بالله بادي 5 نقاط، وبكسر التعادل جاء ثالثا المنذر البكوش 5 نقاط، ورابعا اللاعب محمد طقوق 4.5 نقطة، وخامسا اللاعب عبدالكريم الأصيفر 4.5 نقطة.

الصغير: بطولة مصراتة أقيمت بالجهود الذاتية
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مدير البطولة، محمد الصغير، «إن البطولة أقيمت بالمجهود الذاتي، وشهدت مشاركة 20 لاعبا، وكانت جيدة من الناحية التنظيمية، وأدارها حكام دوليون امحمد الصغير، ورمضان فكرون، وعلي شعبان، ومحمد الدرقاش».

وأضاف الصغير «أن أصحاب التراتيب الخمسة الأولى سيمثلون مدينة مصراتة في البطولة العربية والتي ستقام بمصر في نوفمبر المقبل».

واختتم الصغير حديثه قائلا «في برنامجنا كاتحاد فرعي تنظيم عدة بطولات في حالة توفر الدعم من بينها بطولة الأندية وبطولة مفتوحة وبطولة للسيدات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أطراف النزاع في ليبيا يدعون إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع

كاركاتير خيري - أطراف النزاع في ليبيا يدعون إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع
شاهد: عبر قناة «WTV» نجم الأهلي طرابلس يتحدث عن التأهل في الكأس والاستعداد لأفريقيا

شاهد: عبر قناة «WTV» نجم الأهلي طرابلس يتحدث عن التأهل في الكأس والاستعداد ...
العراق يزيد رقعة زراعة القمح لحوالي مليون فدان

العراق يزيد رقعة زراعة القمح لحوالي مليون فدان
لاعبو كوسكواد يكتسحون جوائز بطولة أحمد علي لكمال الأجسام

لاعبو كوسكواد يكتسحون جوائز بطولة أحمد علي لكمال الأجسام
النفط.. قوت الليبيين

النفط.. قوت الليبيين
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»
أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»
الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» ينظم بطولة دولية كبرى وسط غياب الدعم
الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» ينظم بطولة دولية كبرى وسط غياب ...
فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما
فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
المزيد
محمد احميدة بطلا لشطرنج مصراتة
محمد احميدة بطلا لشطرنج مصراتة...
شاهد: عبر قناة «WTV» نجم الأهلي طرابلس يتحدث عن التأهل في الكأس والاستعداد لأفريقيا
شاهد: عبر قناة «WTV» نجم الأهلي طرابلس يتحدث عن التأهل في ......
شاهد: الإسباني كاتالا يكشف أندية ليبية ضد المواهب في «90» عبر «WTV»
شاهد: الإسباني كاتالا يكشف أندية ليبية ضد المواهب في «90» ......
فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما
فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما...
الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» ينظم بطولة دولية كبرى وسط غياب الدعم
الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» ينظم بطولة دولية كبرى وسط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط