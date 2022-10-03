محمد احميدة بطلا لشطرنج مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بطولة الشطرنج بمصراتة التي نظمها وأشرف عليها اتحاد المنطقة، وشهدت مشاركة 20 لاعبا، وتُوج ببطولتها اللاعب محمد احميدة برصيد 5.5 نقطة.

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جاء ثانيا اللاعب المعتصم بالله بادي 5 نقاط، وبكسر التعادل جاء ثالثا المنذر البكوش 5 نقاط، ورابعا اللاعب محمد طقوق 4.5 نقطة، وخامسا اللاعب عبدالكريم الأصيفر 4.5 نقطة.

الصغير: بطولة مصراتة أقيمت بالجهود الذاتية

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مدير البطولة، محمد الصغير، «إن البطولة أقيمت بالمجهود الذاتي، وشهدت مشاركة 20 لاعبا، وكانت جيدة من الناحية التنظيمية، وأدارها حكام دوليون امحمد الصغير، ورمضان فكرون، وعلي شعبان، ومحمد الدرقاش».

وأضاف الصغير «أن أصحاب التراتيب الخمسة الأولى سيمثلون مدينة مصراتة في البطولة العربية والتي ستقام بمصر في نوفمبر المقبل».

واختتم الصغير حديثه قائلا «في برنامجنا كاتحاد فرعي تنظيم عدة بطولات في حالة توفر الدعم من بينها بطولة الأندية وبطولة مفتوحة وبطولة للسيدات».