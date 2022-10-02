أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

بعد العام ونصف العام من تولي وزير الرياضة الحالي عبدالشفيع الجويفي مسؤلية الوزارة، حيث تسلم المهمة في مارس2021، استطلعت «بوابة الوسط» آراء بعض الإعلاميين الرياضيين حول أداء الوزير، وماذا قدمت وزارة الرياضة خلال هذه الفترة في عهده وماذا كان منتظرًا منها.

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بالطة يتحدث عن ملف البنة التحتية

الصحفي الرياضي محمد بالطة اعتبر أن ملف البنية التحتية من أهم الملفات التي كان يجب أن تهتم بها وزارة الرياضة، واستغرب حالة التباطؤ في إنجاز صيانة ملعب طرابلس التي تجاوزت العام، كما طالب الوزير الحالي بمحاسبة أي اتحاد رياضي أو مكون يخفق في إنجاز المهام، خاصة اتحاد الكرة، ودعاه لدعم المنتخبات الوطنية.

حسين: لم أرَ أي جديد للوزير

الصحفي الرياضي عصام حسين قال: «لم أرَ جديد من الوزير الحالي، وقد تحصل على فرصة كاملة ولم يقدم شيئاً بعد عام ونصف من توليه المهمة، والألعاب الجماعية والفردية تعاني قلة الدعم، وكذلك ملف البنية التحتية مهمل جدًا».