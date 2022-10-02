Atwasat

أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 02 أكتوبر 2022, 03:25 مساء
أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»
بالطة والشريدي وحسين. (فيسبوك)
alwasat radio

بعد العام ونصف العام من تولي وزير الرياضة الحالي عبدالشفيع الجويفي مسؤلية الوزارة، حيث تسلم المهمة في مارس2021، استطلعت «بوابة الوسط» آراء بعض الإعلاميين الرياضيين حول أداء الوزير، وماذا قدمت وزارة الرياضة خلال هذه الفترة في عهده وماذا كان منتظرًا منها.

- الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)

بالطة يتحدث عن ملف البنة التحتية
الصحفي الرياضي محمد بالطة اعتبر أن ملف البنية التحتية من أهم الملفات التي كان يجب أن تهتم بها وزارة الرياضة، واستغرب حالة التباطؤ في إنجاز صيانة ملعب طرابلس التي تجاوزت العام، كما طالب الوزير الحالي بمحاسبة أي اتحاد رياضي أو مكون يخفق في إنجاز المهام، خاصة اتحاد الكرة، ودعاه لدعم المنتخبات الوطنية.

حسين: لم أرَ أي جديد للوزير
الصحفي الرياضي عصام حسين قال: «لم أرَ جديد من الوزير الحالي، وقد تحصل على فرصة كاملة ولم يقدم شيئاً بعد عام ونصف من توليه المهمة، والألعاب الجماعية والفردية تعاني قلة الدعم، وكذلك ملف البنية التحتية مهمل جدًا».

الشريدي يثير التساؤلات حول تأخر قانون الرياضة  
الإعلامي والمهتم بالشأن الرياضي عبدالسلام الشريدي، قال: «هناك تخبط خاصة في إنشاء الاتحادات الرياضية الجديدة  والمشهد كان ضبابيًا مع اللجنة الأولمبية، وتأخر إنجاز قانون عام الرياضة الذي يحسب للوزارة أنها قامت به وتحمست له، لكن لماذا تأخر ومن يعرقله ولماذا لم يصدر حتى الآن.. سؤال لم يجد إيجابة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
الصمت اللامبالي

الصمت اللامبالي
«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة الرياضي
منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة ...
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر
الأهلي بنغازي والسويحلي يتأهلان إلى دور الـ8 في كأس ليبيا
الأهلي بنغازي والسويحلي يتأهلان إلى دور الـ8 في كأس ليبيا
الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. والمدرب: أعشق التحدي
الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. والمدرب: ...
مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون» (صور)
مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»
أداء وزير الرياضة في رأي الإعلاميين ترصده «بوابة الوسط»...
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة...
مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون» (صور)
مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون»......
الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. والمدرب: أعشق التحدي
الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط