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السويحلي بطلا لطائرة 17 عاما.. و«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل النتائج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 01 أكتوبر 2022, 02:45 مساء
السويحلي بطلا لطائرة 17 عاما.. و«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل النتائج
فريق السويحلي للكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
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أسدل الستار، أمس الجمعة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي على نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا، وفي الجولة الختامية جرت ثلاث مباريات هذه نتائجها:

- بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
- 12 فريقا في بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية

فاز المروج على الهدف بنتيجة ثلاث أشواط لصفر كانت نتائجها (25-19، 25-15، 25-18)، أدار المباراة الحكمان عصام الفسي حكمًا أول وعبدالحميد نجم حكمًا ثانيًا وحكما الراية علي الأوجلي ووائل بوشعالة والمسجلان سعد المسلاتي وحسين البركي.

فوز الهدى على النصر
بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد كانت نتيجة فوز الهدى على النصر (25-12، 17-25، 26-24، 25-21)، أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي حكمًا أول ووائل بوشعالة حكمًا ثانيًا وحكما الراية اعبيد البرغثي وأحمد الجبالي والمسجلان عبدالحميد نجم وسعد المسلاتي.

السويحلي يتخطى الجزيرة
فاز السويحلي على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-21، 25-13، 25-21)، أدار المباراة الحكم الدولي حسين البركي حكمًا أول وعصام الفسي حكمًا ثانيًا وحكما الراية سعد المسلاتي وعبدالحميد نجم والمسجلان وائل بوشعالة وعلي الأوجلي.

مفكرة النتائج
النصر × الهدف (3-1).
المروج × الجزيرة (3-2).
السويحلي × الهدى (3-0).
الهدى × المروج (3-1).
الجزيرة × الهدف (3-0).
السويحلي × النصر (3-0).
السويحلي × الهدف (3-0).
النصر × المروج (3-0).
الهدى × الجزيرة (3-0).
السويحلي × المروج (3-0).
الجزيرة × النصر (3-2).
الهدى × الهدف (3-0).
السويحلي × الجزيرة (3-0).
الهدى × النصر (3-1).
المروج × الهدف (3-0).

الترتيب العام
تُوج السويحلي عن جدارة واستحقاق بكأس البطولة والميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات وله 15 شوط ولا شيء عليه، وتوج الهدى بالميدالية الفضية برصيد 12 نقطة له 12 شوطًا وعليه 5 أشواط، ونال النصر الميدالية البرونزيه برصيد 7 نقاط وله 9 أشواط وعليه 10 أشواط.

جاء رابعًا الجزيرة برصيد 6 نقاط له 8 أشواط وعليه 11 شوطًا، وخامسًا المروج برصيد 5 له 7 أشواط وعليه 11 شوطًا، وسادسًا الهدف بدون نقاط له شوط واحد وعليه 15 شوطًا.

أفضل اللاعبين في البطولة
تُوج بجائزة أفضل معد مصعب محمد من نادي الهدى، وأفضل مرسل سالم فرحات المروج، وأفضل ضارب ياسين فيصل لاعب النصر، وأفضل حائط صد محمد عاوين لاعب السويحلي، وأفضل مستقبل سيف فوزي لاعب الجزيرة.

جاء أفضل لاعب حر مستقبل أحمد سليمان من نادي المروج، وأفضل لاعب حر مدافع سالم محمد من نادي النصر، وأفضل لاعب شامل محمد ناصر من نادي الهدى.

التتويج في للكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
التتويج في للكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
التتويج في للكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
التتويج في للكرة الطائرة 17 عاما. (فيسبوك)
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